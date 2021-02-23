محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة بديل العشوائيات بالضواحى

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع 58 عمارة بديل العشوائيات بالضواحى يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف على أعلى مستوى بما يساهم فى الارتقاء بالمنطقة وتوفير الراحة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الطرق الداخلية بالمنطقة تشهد إعادة رصف وأعمال الأسفلت وزيادة معدلات الإضاءة والاهتمام بالتشجير والمسطحات الخضراء، والذى يأتى تماشيا مع التنمية التى يشهدها حى الضواحى مؤخراً.