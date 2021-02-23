محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة بديل العشوائيات بالضواحى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة بديل العشوائيات بالضواحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية، وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى بأحياء المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.
وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع 58 عمارة بديل العشوائيات بالضواحى يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف على أعلى مستوى بما يساهم فى الارتقاء بالمنطقة وتوفير الراحة للمواطنين.
وأوضح المحافظ، أن الطرق الداخلية بالمنطقة تشهد إعادة رصف وأعمال الأسفلت وزيادة معدلات الإضاءة والاهتمام بالتشجير والمسطحات الخضراء، والذى يأتى تماشيا مع التنمية التى يشهدها حى الضواحى مؤخراً.
تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة (1)
تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة (2)
تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة (3)
تطوير ورفع كفاءة منطقة 58 عمارة (4)
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