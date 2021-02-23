محافظ الدقهلية يتفقد مشروع "تحيا مصر المنصورة" فى طلخا والمنصورة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية، شملت مواقع المشروع فى كل من مدينتى المنصورة وطلخا، رافقة رؤساء أحياء مدينة المنصورة ومدينة طلخا، ومسئولى القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وقد وجه محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية، بالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات.

وقال محافظ الدقهلية أن المحافظة أخدت أكبر نسبه فى هذا المشروع والذى يعد نقلة حضارية بالدقهلية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس بتطوير القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات، وتقديم كافة الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والإدارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لإبناء الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حى شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا ، بسرعة إنهاء كافة التراخيص اللازمة للمشروع ، وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية بالمحافظة كل فيما يخصه .

جدير بالذكر، أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهي، وحديقة عامة، و برج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية) .

ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج " تجاري/ اداري/ سكنى " ، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابى لاند ، وسكن ونادى السكة الحديد، ويتكون من مركز طبى إدارى إستثمارى وأبراج سكنية ،و 2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل ، وكذا مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوى وهو مشروع سكنى تجارى إدارى يضم قصر الثقافة ومول تجارى وابراج سكنية، هذا بالاضافة لمشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبرى طلخا.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه فى إطار المشروع، يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار العملاق الذى يخدم أهالى المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثمارى والعائد المجتمعى من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية .