محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير 26 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين

الدقهلية - شريف الديب

اجتمع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المسئولين لاستعراض ومناقشة الانتهاء الكامل من خطة التنفيذ العملى لأعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ووضع البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ فى مشروع تطوير 26 قرية بنطاق مركز شربين، حيث من المقرر البدء فى التنفيذ مع مطلع الأسبوع المقبل فى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، وكذا مشروعات المنشآت الحكومية لتقديم خدمات مجمعة للمواطنين من خلالها وتشمل مشروعات خدمات صحية وأمنية وزراعية، فضلا عن الخدمات الحكومية.

أكد محافظ الدقهلية، ضرورة توثيق التعاون المشترك لكافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق لتذليل جميع العقبات أمام الشركات القائمة على التنفيذ، مضيفا أن الدقهلية لابد أن تكون فى طليعة المحافظات التى تسير فيها أعمال المبادرة بشكل متميز.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز شربين بضرورة تسريع أداء العمل فى الإعداد الجيد لكافة المواقع بأراضى المشروعات المقرر تنفيذها فى إطار المبادرة.

وأشار المحافظ، إلى أن رئيس الجمهورية لديه اهتمام بالغ ومتابعة شخصية أولا بأول لجميع الخطوات التنفيذية لتحقيق مطالب أهالينا بالقرى فى جميع المحافظات.