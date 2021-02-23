اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية : رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس السيئ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:24 ص
محافظ الإسكندرية : رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس السيئ الطقس السيئ
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ علي جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي وشرق.

علي الصعيد ذاته؛ تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس السيئ (1)
 

 

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