محافظ الإسكندرية: تواصل أعمال البحث وتخصيص 4 مستشفيات لاستقبال الضحايا

الإسكندرية _ جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص 4 مستشفيات لإستقبال ضحايا الحادث العامرية العام، وبرج العرب، ومستشفى برج العرب المركزى ومستشفى رأس التين، مؤكدا على أن أعمال البحث على سطح البحيرة سيتم حتى الفجر وبعد الفجر سيتم البحث فى عمق البحيرة .

وأكد محافظ على أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى والشرطة والأجهزة التنفيذية لتكثيف أعمال انتشال الجثامنين، حيث يوجد 4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف، وحتى الآن يوجد هناك 5 وفيات و3 مصابين.

وشدد محافظ الإسكندرية خلال تفقده موقع غرق مركب الهوارية ببرج العرب، على تكاتف الاجهزة الأمنية والتنفيذية للإنتشال الجثامين، وأكد محافظ الإسكندرية على أن المركب الذى تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهى غير مرخص، وكان يصطحب بعض الآسر والأهالى فى نزهه ترفيهية وليس مركب صيد.

وشهدت الاسكندرية مساء أمس حادث مأساوى ، بغرق مركبى على متنها 13 شخصا بينهم أطفال، فى أحد البحيرات بالقرب بمنطقة الهوارية عقب انقلابهم بهم أثناء عودتهم من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم يسمى ذرده.