محافظ أسيوط يلتقى مسئولى هيئة هانديكاب انترناشيونال لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، ناهد خلوف مديرة هيئة هانديكاب انترناشيونال بمصر والوفد المرافق لها وذلك لبحث سبل دعم مشروعات الهيئة بالمحافظة وخاصة مشروع التمكين الاقتصادى للأسر المهمشة والأكثر احتياجًا من الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروع "كن أمينًا" لدعم الأسر المضارة من جائحة فيروس كورونا بمحافظة أسيوط وذلك فى إطار جهود دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ونحو حوار فعال لتعزيز مواطنة الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية ومنار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومدير وحدة حماية الطفل وكاظم حميدة مدير مشروعات بهيئة هانديكاب وصفاء محمد مدير مشروعات بهيئة هانديكاب انترناشيونال بأسيوط وعبير عبدالغنى مدير وحدة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة.

استعرضت مديرة الهيئة بمصر أهم المشروعات التى سيجرى تنفيذها بالمحافظة منها مشروع التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة بالأسر الأكثر احتياجًا والمهمشة والذى يجرى تنفيذه بمركز القوصية لرفع مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية الشريكة بالمركز مشيرة إلى بدء اتخاذ اجراءات تنفيذ مشروع "كن امينًا" لاستهداف ومساعدة الأسر المضارة من جائحة فيروس كورونا من الأشخاص ذوى الإعاقة وسيجرى تنفيذه لاستهداف 500 أسرة بمرحلته الأولى بمركز القوصية وذلك من خلال إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وحملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع المصابين وحالات الاشتباه.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة ودمجهم وتمكينهم فى مختلف القطاعات منها التعليم والشباب والرياضة والثقافة ودعم حقوقهم فى العمل مشيرًا إلى أهمية جهود الهيئات والجمعيات الأهلية فى تنفيذ مشروعات تنموية بقرى ومراكز المحافظة واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا مشيدًا بدور هيئة هانديكاب انترناشيونال بمصر فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديًا ومساعدتهم فى إقامة مشروعات مثل النباتات العطرية والطبية ومشروع تصنيع الكمبوست والسيلاج ومشروعات تربية الدواجن البلدى ومعامل الألبان والصناعات الجلدية مؤكدًا على دعم الدولة والقيادة السياسية لحقوق ذوى الإعاقة وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.