اليوم السابع
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مجلس الوزراء السعودى يؤكد أهمية التعاون الدولى لمواجهة تحديات كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:15 م
مجلس الوزراء السعودى يؤكد أهمية التعاون الدولى لمواجهة تحديات كورونا السعودية
كتب أحمد عرفة

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أدان مجلس الوزراء السعودى استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداء على المدنيين في اليمن والمملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى توصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية، وأكد مجلس الوزراء السعودي أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات كورونا.

وكانت أعلنت السعودية عن تسجيل 335 إصابة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات و323 حالة شفاء جديدة.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة السعودية، تجاوز عدد متلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، لأكثر من 600 ألف شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتسعى الحكومة السعودية إلى زيادة أعداد المتلقين للقاح كورونا، حيث دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم 4 مقار لتقديم لقاحات كورونا بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية السعودية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن عدد المراكز التى تقدم اللقاح بمكة المكرمة أصبحت 6، حيث يعدّ مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيس، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التى تم تفعيلها اليوم وهى: (مركز صحى العوالى، والشرائع 2، والمعابدة، والتخصصى)، حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتى" لتلقى اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

 


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