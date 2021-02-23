مباحثات موريتانية بلجيكية فى نواكشوط

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التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع مارك ترانتسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى موريتانيا.

وأفادت الخارجية الموريتانية، في بيان، بأن الوزير بحث مع الدبلوماسي البلجيكي العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة.