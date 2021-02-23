مباحثات موريتانية بلجيكية فى نواكشوط

التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع مارك ترانتسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى موريتانيا.
وأفادت الخارجية الموريتانية، في بيان، بأن الوزير بحث مع الدبلوماسي البلجيكي العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة.
مباحثات موريتانية بلجيكية فى نواكشوطالثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:00 ص
وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد
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التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع مارك ترانتسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى موريتانيا.
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