اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:35 ص
خالد صلاح
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مباحثات موريتانية بلجيكية فى نواكشوط

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:00 ص
مباحثات موريتانية بلجيكية فى نواكشوط وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أ ش أ

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التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع مارك ترانتسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى موريتانيا.
وأفادت الخارجية الموريتانية، في بيان، بأن الوزير بحث مع الدبلوماسي البلجيكي العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة.


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موريتانيا

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

موريتانيا وبلجيكا

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