كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 87 ألفا و681 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية -حسبما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، وسط حذر السلطات بشأن ارتفاع معدل العدوى وسط تدابير التباعد الاجتماعي المخففة وزيادة عدد المرضى المصابين بسلالات "كوفيد-19" المتحورة.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 330 إصابة عدوى محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 11 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1573 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 148 شخصا بزيادة قدرها شخصين عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء من المرض بمقدار 507 حالات شفاء عن اليوم الذي سبقه إلى 78 ألفا و394 حالة.

وتعد سلالات الفيروس المتحورة من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون مكافحة الفيروس في كوريا الجنوبية أيضا، وحتى الآن، سجلت البلاد 128 إصابة بالسلالات المتحورة، منها 103 إصابات بالسلالة من بريطانيا.

وفي غضون ذلك، تخطط البلاد لإطلاق أول برنامج للتطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح أسترازينيكا يوم الجمعة المقبل، مع إعطاء التطعيمات للموظفين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في مستشفيات ومرافق التمريض.

ومن المقرر تقديم الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى الطاقم الطبي اعتبارا من يوم السبت أيضا، وتأمل كوريا الجنوبية في الوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر المقبل.