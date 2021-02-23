فوائد شوربة العدس فى الأجواء الباردة.. غنية بالفيتامينات وتنقص الوزن

نهير عبد النبى

العدس من أقدم الأطعمة الصحية في العالم، حيث قام المزارعون بزراعة هذه الحبوب لأول مرة في الشرق الأوسط منذ القدم، وحسب ذكره موقع webmd فأن هناك أنواع متعددة من العدس ومنها البنى والأخضر والأحمر والاصفر، كما يحتوى العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها "الكربوهيدرات، الألياف، الدهون الصحية، البروتين".

وفى فصل الشتاء تعتبر شوربة العدس من الأكلات المفضلة عند المصريين نظرا لما تحتويه من عناصرغذائية كما أنه يعزز المناعة ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ومن فوائد شوربة العدس على صحة الجسم فى فصل الشتاء ما يلى :

فوائد تناول شوربة العدس



1:نظرا لاحتواء العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات والجراثيم ، كما أن له دور كبير فى الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

2:تعتبر شوربة العدس من الأكلات التى تساعد على انقاص الوزن، وذلك لأن العدس يساعد على الشعور بالشبع

3:تناول شوربة العدس يساعد على تعزيز صحة الأسنان والوقاية من التهابات اللثة، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الاسنان.

4:ينصح الامهات بتشجيع أطفالهن على تناول شوربة العدس نظرا للقيمة الغذائية بها كما تساعد على نمو الجسم وتقوية العضلات.

5:ينصح الأم الحامل بتناول شوربة العدس لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الأم والجنين والوقاية من التشوهات الخلقية.

6:يحتوى العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والأمعاء ، وتعزيز صحة القولون والوقاية من الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك الإسهال.

7:يحتوى العدس على كمية هائلة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على علاج فقر الدم ، كما يمد الجسم بالنشاط والطاقة .

8: تناول شوربة العدس له دور فعال فى تقوية عضلات القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين ، حيث إنها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم.

9:يساعد فى علاج الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل الروماتيزمى، كما انه يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بمشاكل العظام والعضلات.