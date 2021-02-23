فنزويلا ترسل وقود الطائرات إلى إيران فى مقابل البنزين

(رويترز)

قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز، إن فنزويلا ترسل شحنات من وقود الطائرات إلى إيران فى مقابل واردات من البنزين يحتاجها بشدة البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية، وذلك فى إطار اتفاق مقايضة توصلت اليه شركتا النفط المملوكتان للدولة فى البلدين.

وتزيد إيران مساعداتها لفنزويلا منذ العام الماضى مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على البلدين كليهما وهو ما ألحق ضررا بصادرات النفط من شركة بتروليوس دى فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وترسل إيران ناقلات مملوكة للدولة تحمل البنزين إلى فنزويلا وأيضا معدات وقطع غيار لمساعدة البلد العضو فى منظمة أوبك على استئناف العمليات فى مصافيه النفطية المتهالكة، لكن البلدين قدما تفاصيل قليلة بشأن ما تحصل عليه إيران من فنزويلا فى مقابل تلك الشحنات.

وقال أحد المصادر إن الشركتين اتفقتا العام الماضى على مقايضة كاملة لوقود الطائرات الفنزويلى بالبنزين الإيراني، وأضاف المصدر أن وقود الطائرات يجرى شحنه فى ناقلات إيرانية تنقل البنزين إلى فنزويلا من أجل تأمين تدفق بلا انقطاع من المنتجات المكررة والاستفادة من ناقلات متاحة.