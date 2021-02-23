فتح التسجيل على الموقع الإلكترونى للقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

كتب وليد عبد السلام

فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للقاح فيروس كورونا أمام المواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقى الفئات المستحقة للقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، وأضافت مصادر حكومية أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقى اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وضع أولويات اللقاحات التى تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقى اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى للقاح بمستشفيات الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وتلقى الجرعة الثانية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى أعراض جانبية خطيرة على من تلقوا اللقاح.

ولفت الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العالمية لمكافحة كورونا، إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج فى كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن تم تدريب الأطباء على طرق التطبيق.

وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق فى الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.