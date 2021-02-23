اليوم السابع
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غلق 4139 منشأة منها 1304 مركزاً للدروس الخصوصية بالغربية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:39 ص
غلق 4139 منشأة منها 1304 مركزاً للدروس الخصوصية بالغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار الحكومة الخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق 617محل، 271سوق، 189مطعم،364مقهى، 362ورشة و 1032منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي  2835 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وذلك حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع 1304 مركزاً للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم. 
 
وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
 
 
 
 

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

الدروس الخصوصية

غلق الدروس الخصوصية

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