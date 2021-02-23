عروض مختارة من أشهر الباليهات الكلاسيكية يومى 25 و26 فبراير بأوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية الدور الفنى والثقافى المتميز الذى تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

وقالت إيمان مكاوى مدير دار أوبرا دمنهور، إن دار الأوبرا المصرية برئاسة د/ مجدي صابر ستقدم هذه العروض تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل.

وستقدم مختارات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء، الخميس والجمعة 25، 26 فبراير على مسرح دار أوبرا دمنهور / منها رقصات نلتقى بها - ديانا واكتيون - سبارتاكوس - چيزيل ودون كيشوت.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها.

إضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي (دار الاوبرا المصرية ) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.

ويأتي الحفل فى إطار رعاية الأوبرا للفنانين الذين يقدمون فنا هادفا وجادا ويحمل فكرة جديدة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.