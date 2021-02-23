عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تقاضى الحرس الثورى ومرشد إيران أمام محكمة كندية

كتب أحمد عرفة

قال مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية: نقاضي الحرس الثوري ومرشد إيران أمام محكمة كندية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية، موضحا أن نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية.

وتابع مستشار أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي، لافتا إلى أن الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها.

وقال مستشار أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد.