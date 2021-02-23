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طلب منه التصوير عاريا.. يديعوت: اتهام حاخام إسرائيلى بالتحرش بصبى على الإنترنت

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:44 ص
طلب منه التصوير عاريا.. يديعوت: اتهام حاخام إسرائيلى بالتحرش بصبى على الإنترنت حاخام
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شرطة تل أبيب تمكنت من القبض على حاخام تحرش بطفل على شبكة الإإنترنت، حيث طلب منه التصوير عارياً أثناء محادثة دارت بينه وبين الصبي البالغ من العمر 14 عاما.

وأضافت الصحيفة أن شرطة الانترنت في تل أبيب تمكنت من القبض على الحاخام الشهير والمعروف بعلاقاته الواسعة بمسؤولين وسياسيين كبار في إسرائيل ، حيث طلب من الصبي التصوير عارياً، وممارسة بعض الأفعال المخلة بالأداب، كما عرض عليه  اللقاء في أحد الفنادق الشهيرة بتل أبيب لممارسة الشذوذ الجنسي.

وأشارت الصحيفة أنه عقب التحقيق تم العثور على ملفات فيديو بها محتوى إباحي للحاخام الشهير ، وعليها محادثات في التطبيقات، يدعو فيها الصبي إلى ممارسة الشذوذ الجنسي، مقابل دفع مبالغ مالية وعروضًا أخرى للإقامة في فندق ليلة نظير العلاقة الجنسية.

 

 

 


حاخام

إسرائيل

تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية

تحقيق

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