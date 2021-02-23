ضبط عاطل بحوزته 24 طربة حشيش فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل بناحية قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط المدعو " محمد م ص ع " 23 سنه عاطل، ومقيم قريه صهرجت الصغرى دائره مركز اجا ، وذلك حال استقلاله دراجه ناريه بدون لوحات معدنيه ، أمام القريه محل إقامته، وبحوزته 24 طربه حشيش ، ومبلغ مالى 620 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيله التجاره الغير مشروعه ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته غير المشروعه ، وقيد المحضر برقم 2976 لسنه 2021 جنايات مركز أجا ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات .