اليوم السابع
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ضبط حيوانات مفترسة ومهددة بالانقراض في الجيزة..صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:18 م
ضبط حيوانات مفترسة ومهددة بالانقراض في الجيزة..صور حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط حيوانات مفترسة وأخرى مهددة بالانقراض في عدة مناطق بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما الجرائم المتعلقة بالبيئة.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة" بحيازة عدد من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالإنقراض بدون ترخيص ، والإحتفاظ بها داخل الكتلة السكنية بنطاق مديرية أمن الجيزة "الطالبية – الأهرام" بغرض الإتجار فيها بالمخالفة للقانون ، متحصلاً عليها بطرق غير شرعية عبر تهريبها لداخل البلاد من إحدى الدول ، ويقوم بإخفائها داخل مخازن بأماكن عديدة خشية ضبطه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الأماكن، وضبط الحارس المسئول عن أحد المخازن، وعثر بداخل المخزن على "طبنجة صوت – 2 أسد أفريقى – 3 طاووس هندى – تمساح نيلى – 14 يمام قمرى – طائر فزان ذهبى – طائر الفلامنجو"البشاروش".

وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة تبين أنها مدرجة فصائل مهددة بالإنقراض ومحظور حيازتها أو تداولها والتعامل فيها ، كما أفادت بعدم وجود أية تراخيض أو إشتراطات بيئية أو تصاريح أو موافقات للمكان خاصة كونه داخل الكتلة السكنية وغير مؤهل بيئياً لإيواء مثل هذة الحيوانات، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بالجهة المختصة.

أسد
أسد

 

بعض المضبوطات
بعض المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 


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