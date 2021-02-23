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ضبط تاجر وسائق بحوزتهما ربع كيلو هيروين فى مدينة نصر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:05 م
ضبط تاجر وسائق بحوزتهما ربع كيلو هيروين فى مدينة نصر حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على سائق وتاجر بحوزتهما ربع كيلو هيروين داخل سيارة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم  شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  سائق وتاجر مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"،  حال استقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد، وبحوزتهما إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام ومبلغ مالى وميزان حساس و4 هواتف محمولة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
 

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