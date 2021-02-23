"صحة كفر الشيخ" تستعد للحملة القومية لتطعيم الأطفال

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للطب الوقائى، وإدارة الرعاية الأساسية، وأعضاء من الإدارة العامة للطب الوقائى بوزارة الصحة، ومديرى الإدارات الصحية، ورؤساء أقسام الطب الوقائى بالإدارات الصحية.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها ناقشت خطة عمل الفرق أثناء الحملة، وكيفية الوصول إلى العدد المستهدف من التطعيم، ومناقشة زيادة أعداد الفرق لمواجهة صعوبة التنقل واتساع رقعة المحافظة مع الأخذ فى الاعتبار، كونها محافظة ساحلية وتضربها موجة من الطقس السيئ فى جميع الأنحاء.



وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، على ضرورة العمل من أجل أن تستمر مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وأن يعمل جنود الطب الوقائى بأقصى طاقتهم ليضمنوا أن يتم تطعيم جميع الأطفال بالمحافظ، ولا يبقى طفل واحد بدون تطعيم لأن أطفال اليوم هم أمل الأمة وعماد المستقبل.