شريف الجبلى: حياة كريمة مبادرة لم يفكر فيها أحد على مر السنين السابقة

كتب عبد الحليم سالم

أشاد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والاتحاد الافريقى باتحاد الصناعات بمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير القرى المصرية حوالى 1500 قرية بنحو 500 مليار جنيه، معتبرا أنها من أعظم المبادرات في التاريخ.

وأشار شريف الجبلى لـ" اليوم السابع"، إلى أن المبادرة رائعة فلم يسبق لأي أحد على مدار مئات السنين الماضية أن يفكر في مبادرة مثلها لتطوير القرى والنجوع والوصول إلى مناطق لم تصلها المرافق من قبل خاصة مرافق المياه والصرف الصحى ورصف الطرق وإنشاء مبانى خدمات متنوعة في مناطق الريف المصرى المحرومة منذ مئات السنين.

وأوضح الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الاتحاد الافريقى بمجلس النواب، أن أهمية المبادرة يتمثل في شعور المواطن في الريف سواء في قرى، أو توابع قرى أو حتى نجوع وعزب، بأن الدولة لم تنساه، بل وأن الرئيس شخصيا يهتم به وحريص بنفسه على توصيل الخدمات له وكلها أمور تشعر المواطنين بالانتماء وحب الوطن وتقدير دور الدولة في توصيل الخدمات له وتكبدها مئات المليارات في سبيل تحقيق ذلك.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفتها بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية والخدمات عامة بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.