سكرتير عام الشرقية يوفر وظائف ومساعدات مالية ومعاشات تكافل وكرامة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم، بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء وجة السكرتير العام بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ 6 أسر من الأسر الأكثر إحتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها لتساعدها على تحمل أعباء المعيشة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم والتى أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.

وجه السكرتير العام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة، للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للاعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة.. كلف السكرتير العام وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام رئيسة مركز ومدينة ههيا ورئيس مركز ومدينة ديرب نجم و مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالمحافظة بدراسة عدد من الموضوعات التي طرحها المواطنون، بخصوص التضرر من عدم تنفيذ قرار غلق لمعلف بعزبة العساكرة بمركز ههيا ، ودراسة طلب إصدار ترخيص بالبناء بمركز ديرب نجم وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم.