سفير الصين بالقاهرة: "نحرص على تقديم دعمنا ومساعدتنا لمصر ردا للجميل"

كتب سمير حسنى

أشاد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتضامن المصرى الصينى فى مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن العلاقات الصينية المصرية نموذجا مثاليًا للعلاقات بين الصين والدول العربية والأفريقية.

وأضاف سفير الصين بالقاهرة فى مؤتمر صحفى، أن الصين ومصر تبادلتا تقديم المستلزمات الطبية والوقائية، الأمر الذى يعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده الكامل لتعزيز التعاون فى مواجهة فيروس كورونا بروح التضامن والتعاون، مضيفا: "ردا للجميل نحرص على تقديم دعمنا ومساعدتنا لمصر لتعزيز جهود الدولة المصرية في موجهة فيروس كورونا".