كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام التعاملات أمس الاثنين، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك البركة لـ 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر الين الياباني عند 105.13 للدولار، والعملة اليابانية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في 2021 بسبب أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية يمكن أن يسحب الاستثمارات من اليابان. ونزلت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، 11% إلى 48 ألفا و481 دولارا بعد أداء متقلب أثناء الليل حين انخفضت إلى 47 ألفا و400 دولار.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.06 جنيه.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.