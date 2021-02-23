رويترز

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 1198 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أربعة ملايين و189153 إصابة منذ بدء الجائحة.

كما سجلت السلطات 417 وفاة جديدة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 84047.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أول نظام فحص مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة الفيدرالية في مجال الرعاية الصحية ألا سامويلوفا، إن النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من فيروس ( SARS-CoV-2 ) بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).