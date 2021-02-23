رفع 9 أطنان مخلفات وتراكمات فى حملات بقرى مدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والتجميل بالمراكز والقرى، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع 4 طن مخلفات، وذلك من نواتج تمهيد شارع الوحدة الصحية بنجع جاد الكريم بقيادة كرم ضاحى رئيس القرية، وتحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه فى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية برفع 5 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة.

كرم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، الطالب عبد الله محمد محمود حافظ القرآن الكريم الذى لم يبلغ 14 عاما، وحفظ القرآن الكريم بالعشر قراءات، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن لتكريم المتفوقين.

وكذلك تم تكريم فريق مركز شباب المدامود بحرى الحاصل على المركز الأول والمتأهل للدورى الممتاز للمينى فوت بول، وذلك بحضور كل من عمر حرزالله مدير إدارة الشباب والرياضة بالمركز، وأحمد أبو عيش نائب رئيس المركز وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب المدامود ومدير إدارة الأوقاف بالمركز ومدير إدارة الشئون الاجتماعية بالمركز وشيخ المعهد الشيخ محمد حباشى.

كان قد التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع أصغر طفل بمحافظة الأقصر "عبد الله محمد" 13 سنة والذى يحفظ كتاب الله منذ 5 سنوات، وأتم حفظه بالقراءات العشرة الصغرى، ويدرس متون الفقه وعلم الحديث، وذلك فى موهبة مميزة لأطفال الصعيد واستمراراً لسلسلة حفظة القرآن الكريم فى قرى ونجوع محافظة الأقصر.

وقال الطفل الشيخ عبد الله محمد محمود خليل، إنه يبلغ من العمر 13 سنة، وحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية والدرة، وأتم حفظ القرآن الكريم فى عمر الـ8 سنوات، وحالياً يكمل طريقه فى حفظ الأحاديث النبوية والتفسيبر ومتون الفقه، كما يعكف يومياً على المراجعة الدائمة لما حفظه من القرآن ومتون الفقه، ويضيف الشيخ عبد الله محمد لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب حفظ القرآن الكريم والمراجعة وحفظ الأحاديث ومتون الفقه، يعكف أيضاً على مذاكرة دروسه قبيل بدء الإمتحانات خلال الأسابيع المقبلة، حيث أنه طالب فى الصف الثالث الإعدادى فى معهد المدامود الإعدادى الأزهرى، موضحاً أنه بدء حفظ القرآن الكريم بعمر 4 سنوات وشجعه والده ووالدته على ذلك، حتى أتم الحفظ كاملاً فى عمر 8 سنوات.