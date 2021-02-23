رسالة سفير اليابان لمصر عبر اليوم السابع فى عيد ميلاد الإمبراطور: صداقتنا قديمة.. فيديو

كتبت رباب فتحى

احتفل السفير اليابانى بالقاهرة، نوكى ماساكى بعيد ميلاد إمبراطور اليابان، ونقل عبر "اليوم السابع" رسالة خاصة إلى المصريين حول الصداقة المصرية اليابانية.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عبر الفيديو إن "اليوم هو عيد ميلاد إمبراطور اليابان، يسعدنى أن أشارككم فرحة الاحتفال به، هذا العام هو عام مختلف"، وأضاف أنه منذ 100 عام، قام الإمبراطور شوا، جد الإمبراطور الحالي، عندما كان وليًا للعهد في ذلك الوقت، بزيارة مصر فى طريقه إلى أوروبا، وزار الأهرامات والتقى بالملك فؤاد الأول.

وقال السفير إنه في الأول من يناير منذ 85 عاما، تم إنشاء أول مفوضية لليابان في القاهرة، مؤكدًا أنه خلال هذا العام التاريخي، سيُفتتح المتحف المصري الكبير، رمز علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، كما ستدعم اليابان أيضًا التعليم الذي يبني مستقبل مصر، وستدعم نموها كمركز إقليمي للكهرباء والطاقة، وكشريك فى تعزيز السلام والازدهار فى إفريقيا، سنعزز أيضًا التعاون عبر منتدى أسوان وغيره".

وتابع: "مصر أصبحت تمتلك أهمية كبرى لليابان، التي تروج لرؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، مضيفًا: "نستعد حاليًا لاستضافة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية في شهر يوليو، وعلى الرغم من أزمة كورونا، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لزيادة تعميق الصداقة والتعاون بين اليابان ومصر".