رئيس وزراء السودان وأمين عام الأمم المتحدة يؤكدان أهمية تعزيز السلام

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي- أهمية تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأوضح مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الاتصال أيضا التطرق إلى الوضع الإقليمي بالمنطقة خاصة ملف سد النهضة والوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.
ووفقا للبيان فقد أكد جوتيريش، التزام الأمم المتحدة بدعم التحول الديموقراطي والسلام في السودان.
رئيس وزراء السودان وأمين عام الأمم المتحدة يؤكدان أهمية تعزيز السلامالثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:45 م
رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي- أهمية تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.
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