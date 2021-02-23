اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:07 م
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رئيس النيجر محمد بازوم يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:59 م
رئيس النيجر محمد بازوم يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى فى النيجر محمد بازوم
أ ش أ

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فاز محمد بازوم المرشح للانتخابات الرئاسية في النيجر في انتخابات الإعادة الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية للمفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة.
وأعلنت المفوضية أن محمد بازوم الموالي للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو وللرئيس السابق ماهاماني عثمان، حصل على 55.75 في المئة من الأصوات ضد مرشح المعارضة محمود عثمان الذي حصل على 44.25 في المئة.
وقال إيساكا سونا رئيس المفوضية قبل اجتماع السلك الدبلوماسي والسلطات النيجيرية في قصر المؤتمرات في العاصمة نيامي، إن هذه "النتائج مؤقتة ويجب تقديمها لتحليل المحكمة الدستورية".
يشار إلى أن نحو 7.4 مليون نيجري يمثلون نصف سكان البلاد تقريبًا صوتوا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي واجهت تحديات غياب الأمن في غرب البلاد حيث تتكرر هجمات جماعات تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفي شرقها الذي يشهد اعتداءات لجهاديي بوكو حرام النيجيريين.


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