اليوم السابع
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رئيس المجلس الليبي ورئيس الحكومة يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:28 م
رئيس المجلس الليبي ورئيس الحكومة يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود رئيس المجلس الليبي محمد المنفي
أ ش أ

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه موسي الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.


وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم /لثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ، وسبل دعم المجلس الرئاسي المنتخب والحكومة كما جرى الحديث عن أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي ، للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. 


كما هنأ سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا المجلس الرئاسي والحكومة على انتخابهم وأن الاتحاد سوف يقوم بتقديم الدعم الكامل له، فيما أكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على ضرورة توفير لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك في أقرب وقت ممكن.


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الاتحاد الأوروبي

ليبيا

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