اليوم السابع
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دفن جثة فنى تكييف لقى مصرعه أثناء تركيب جهاز بمحل فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:01 م
دفن جثة فنى تكييف لقى مصرعه أثناء تركيب جهاز بمحل فى 6 أكتوبر إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة فني تكييف لقى مصرعه، خلال تركيب جهاز بمحل تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال التحقيقات، أن المتوفى سقط من أعلى سقف تحطم به، لصنعه من الجبس وليس خرسانة، ما أدى لاصطدامه بسقالة حديدية وسقوطه أرضا، ليلقى مصرعه في الحال.

ووجه أفراد اسرة الضحية اتهاما للشركة الخاصة بتركيب التكييفات، وإدارة المحل، بالإهمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل محل تحت الإنشاء، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "أحمد ضاحي" فني تكييف، وصاحب مكتب لمقاولات التكييف والتبريد، والصيانة، سقط من أعلى سقف محل خلال تركيب جهاز تكييف، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

زميل الضحية، كشف تفاصيل الحادث لرجال المباحث، باعتباره شاهد عيان، فقال أنه والضحية توجها للمحل لتركيب تكييف وخلال عملهما في تركيب الوحدة الخارجية للجهاز، توجه الضحية لإنهاء العمل بالوحدة الداخلية، إلا أنه سقط نتيجة انهيار جزء من السقف المصنوع من الجبس وليس الخرسانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 27، رقم القيد 802، إداري، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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