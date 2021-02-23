حي شمال الجيزة يضبط 300 شيشة بمقاهى مخالفة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شنت إدارة البيئة بحى شمال الجيزة، حملة برئاسة وسام ابوالفضل وبقيادة أمير عباس نائب رئيس الحي ، أسفرت عن ضبط أكثر من 300 شيشة فى مقاهى تخالف الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي وعمل محضر وعرض المتهمين علي النيابة العامة بالمضبوطات لإصدار قرار بشأنهم، تمت الحملة تحت إشراف، المهندس أشرف بكر رئيس الحي ورمضان عمارة نائب رئيس الحى.



وفى السياق قام مركز ومدينة العياط وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوجيه قافلة طبية تضم كافة التخصصات للكشف المجانى على المواطنين من أهالى قرية برنشت، كما تم البدء بأعمال رصف شارع شكرى القواتلى والإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل كوبرى أبو العزائم بقرية البليدة، وإستكمال أعمال الرصف بشارع الجيش ومصادرة عدد 100 كرسى وعدد من الطاولات والشيش خلال حملة تم شنها لضبط المخالفات بنطاق المدينة، كما تم رفع كفاءة الإنارة بمنطقة أبوالعباس بالوحدة المحلية بقرية الناصرية.



وبدأ حى العمرانية بإزالة الأرصفة الجانبية بشارع خاتم المرسلين تمهيداً لأعمال التسوية والرصف، والإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى وإعادة الشئ لأصله، وتواصل أجهزة الحى العمل لدفن خطوط المرافق بعدد من القطاعات الجارى تطويرها بشوارع السلام وترعة الزمر تمهيداً لفرد طبقة الدقشوم وبدء أعمال الرصف.



كما قام قطاع النظافة بمركز ومدينة أوسيم برفع 390 طن قمامة ومخلفات بنطاق الوحدات المحلية بقرى برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر، ورفع أثار مياه الأمطار وتجريد عدد من الشوارع المتضررة بعد شفط تراكمات المياه وتجفيفها.





















