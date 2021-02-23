حرق صور لملك إسبانيا فى الاحتجاجات ضد اعتقال مغنى راب أهان الملكية ..فيديو وصور

فاطمة شوقى

تستمر موجة الفوضى والشغب فى إسبانيا لليوم السابع على التوالى، للمطالبة بالافراج عن مغنى الراب بابلو هاسل، المتهم بتمجيد الإرهاب وإهانة النظام الملكى، وقامت مجموعة فى إقليم تاراجونا بحرق صورة لملك إسبانيا فيليبى السادس ، كما انتشرت الاضطرابات فى برشلونة، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

A Barcelona durant els incidents d'aquest vespre detenim dues persones per requeriments judicials pendents i una altra per desordres públics a Gran Via amb carrer Girona pic.twitter.com/hQZiBBQwEg — Mossos (@mossos) February 22, 2021

في العاصمة الكاتالونية ، توقف بعض المشاركين أمام مقر الشرطة الوطنية ، في فيا لايتانا ، حيث ألقوا عدة أشياء غير حادة على المبنى وعربات الشرطة التي تحرسه ، مثل الحجارة والزجاج وعلب المشروبات، حسبما قالت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية.

وأمام مقر الشرطة هتفوا بشعارات ضد العملاء وهتفوا "بيم بوم لم يبق ولا حتى واحد" وضد الإعلام. كما غنى المتظاهرون أغانٍ مثل "L'Estaca" و Lluís Llach و "Bella Ciao". بعد ذلك ، بعد تلقي إخطارات من رجال الشرطة بشأن نظام مخاطبة الجمهور ، ذهبوا إلى الشوارع الضيقة في منطقة Ciutat Vella وجمع الاحتجاج بعد ظهر يوم الاثنين ما لا يقل عن 700 شخص ،تم القبض على ثلاثة منهم: اثنان بسبب مقتضيات قضائية مسبقة ، والآخر بسبب النظام العام. وفي يوم آخر، تم نصب الحواجز وإحراق 10 حاويات.

🔴 EN DIRECTE: nova concentració a #Tarragona en suport a Pablo Hasél. Una cinquantena de persones cremen imatges del Rei a l'estàtua dels Despullats pic.twitter.com/tiEgSejUJK — 𝔻𝕚𝕒𝕣𝕚 𝕃𝕒 ℝ𝕖𝕡ú𝕓𝕝𝕚𝕔𝕒 ℂ𝕙𝕖𝕔𝕒 (@DiariRepCheca) February 22, 2021



الفوضى تستمر فى اسبانيا

كما ردد المتظاهرون شعارات مثل "الحرية لبابلو هاسل"، واستخدم رجال الشرطة شاحناتهم لتفريق المتظاهرين.

وصف رئيس الحكومة ، بيدرو سانتشيز ، أعمال الشغب التي وقعت في الأيام الأخيرة بأنها "غير مقبولة" وألقى باللوم في الاضطرابات في الشوارع على المتظاهرين العنيفين الذين يجب أن ترد أعمالهم "بقوة" من قوات الأمن.



حرائق فى اسبانيا

وأشارت صحيفة "الكورييو" الإسبانية إلى أن المتظاهرين قاموا أمس الاثنين بحرق الحاويات واثارو الشغب، خلال الاحتجاجات التى حشدت أكثر من 1000 شخص, وكان من بينهم جماعات متطرفة تدعى أرتزاينتزا، الذين أحرقوا الحاويات ودمروا اثاث الشوارع ، ورغم أن المسيرة كانت فى البداية تسير بسلام بين إجراءات أمنية، إلا أن المتظاهرين نشروا الشغب والفوضى والتخريب.