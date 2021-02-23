حبس 3 متهمين سرقوا محول كهربائى وحازوا أسلحة نارية بـ"6 أكتوبر"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 3 عاطلين، متهمين بسرقة محتويات محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى تورط 3 عاطلين في سرقة محتويات محول كهربائي.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 15 بارة نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي، و10 مفاتيح مختلفة المقاسات، و سلاح ناري فرد خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.