اليوم السابع
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حبس 3 متهمين سرقوا محول كهربائى وحازوا أسلحة نارية بـ"6 أكتوبر"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:44 م
حبس 3 متهمين سرقوا محول كهربائى وحازوا أسلحة نارية بـ"6 أكتوبر" حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 3 عاطلين، متهمين بسرقة محتويات محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى تورط 3 عاطلين في سرقة محتويات محول كهربائي.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 15 بارة نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي، و10 مفاتيح مختلفة المقاسات، و سلاح ناري فرد خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


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الجيزة

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