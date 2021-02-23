اليوم السابع
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حبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو بانجو فى الساحل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:01 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو بانجو فى الساحل حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة الساحل بحبس عاطل لحيازته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل - مقيم بكفر الشيخ، وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف للإتصال بعملائه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حبس عاطلين

ترويج المخدرات

مخدر البانجو

قسم الساحل

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