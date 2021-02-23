حاكم نيو جيرسى يوقع على تشريع يلغى تجريم حيازة الماريجوانا والحشيش

كتب أحمد عرفة

وقع حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيل مورفي، على تشريع يقنن وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا لمن تبلغ أعمارهم 21 عاما وما فوق، كما ألغى تجريم حيازة الماريجوانا والحشيش.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، : لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا في كل اختبارات العدالة الاجتماعية ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة ومنذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين، موضحا أن الحفاظ على الوضع كما هو عليه والذي يسمح باعتقال عشرات الآلاف خصوصا الأشخاص الملونين، كل عام لارتكاب جرائم مخدرات منخفضة المستوى هو أمر غير عادل.

ولفت حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، إلى أنه في نوفمبر الماضي، صوت سكان نيو جيرسي بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم يسمح للبالغين باستخدام الماريجوانا، متابعا: أنا أعتقد أن هذه العملية ستكون في النهاية نموذجا وطنيا.