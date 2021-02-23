جيش الفلبين يعلن اعتقال أخت وبنات قائد بجماعة أبو سياف لاشتراكهن بمخطط انتحارى

مانيلا (رويترز)

قال جيش الفلبين، اليوم الثلاثاء، إنه اعتقل أختا لأحد قادة جماعة أبو سياف المتشددة مات قبل شهور وثلاثا من بناته ضمن مجموعة من تسع نساء كانت بصدد التخطيط لهجمات انتحارية.

وقال الجنرال كورليتو فينلوان، الذى يرأس القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية، إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة نفذت العملية فى إقليم سولو بجنوب البلاد بموجب مذكرات تفتيش فى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وقال فينلوان "أسفرت العملية عن اعتقال تسع انتحاريات محتملات على صلة ببعض القادة المعروفين وأعضاء بجماعة أبو سياف".

وعلى مدى عقود نفذت جماعة أبو سياف، التى تتخذ من سولو قاعدة لها، عمليات خطف وهجمات بقنابل ونهب. وفى 2014 أعلنت الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الجيش فى بيان إن من بين النساء المعتقلات أختا وثلاثا من بنات حاطب هاجان سوادجان، أحد قادة أبو سياف، والذى لقى حتفه فى يوليو تموز خلال تبادل إطلاق نار مع جنود فى بلدة باتيكول بإقليم سولو.

وقال الجيش إنه عثر بحوزة النساء على مواد لصنع القنابل شملت كبسولات تفجير ومسامير وبطاريات وهواتف محمولة ومسودة لخطتهن.