كما أعرب جونسون - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتم إلغاء جميع القيود القانونية على التواصل الاجتماعي وفقا لأخر مرحلة من المراحل الأربع لتخفيف القيود والتي من الممكن أن تحدث بحلول الـ21 من يونيو على أقرب تقدير.



وأشار جونسون إلى أنه يأمل في الوصول لهذا الهدف، ولكن من الواضح أنه لا يمكن ضمان ذلك وأن الأمر كله يتوقف على الطريقة التي نواصل بها حذرنا ونواصل اتباع الإرشادات الخاصة بكل مرحلة.



وتابع جونسون قائلا إنه "ولكن حقا بسبب الإمكانيات الضخمة الآن لإطلاق اللقاحات، ولأن العلم منحنا هذه الطريقة لخلق درع كامل حول شعبنا، يمكننا أن ننظر إلى تاريخ الـ21 من يونيو بشيء من التفاؤل".



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كشف - أمس في بيان ألقاه أمام مجلس العموم - عن خطته لإنهاء الإغلاق بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتكون من أربع خطوات لتخفيف القيود تدريجيًا، مع إجراء تغييرات كل 5 أسابيع.