جبل الملح فى بور فؤاد يتحول إلى مزار سياحى لهواة التزحلق.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا " اليوم السابع" توافد المواطنين إلى ملاحات مدينة بورفؤاد للتزحلق على جبال الملح التى أصبحت مزار سياحى للعديد من أبناء محافظات مصر رجال وسيدات وشباب وفتيات وأطفال فضلاً عن التقاط الصور التذكارية والتقاط الصور السيلفى بين الأسر التى جاءت للتسلق على جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد.

وقال رئيس قطاع ملاحات بورفؤاد لليوم السابع إن المواطنين دخلوا للتزحلق على جبال الملح التى أصبحت مزارا سياحيا لكل المواطنين لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح الشاهقة ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد.

وأضاف رئيس قطاع الملاحات إن جبال الملح لم تكن وحدها جذب للرحلات ولكن هنالك ايضا الطيور المهاجرة مثل طيور الفلامنكو والبشاروش وطيور النورس التى جذبت زوار جبال الملح .

ومن جهة أخرى أكدت فاطمة عيسى من القاهرة اليوم السابع، إنها جاءت بصحبة مجموعة من الأسر للاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التى لا تقل جاذبية من جبال الجليد ومن جانبها دعت كل الأسر المصرية للتزحلق على جبال الملح بمدينة بورفؤاد وأخذ الصور السيلفى لجبال الملح التى الا تقل متعة عن جبال الجليد.











