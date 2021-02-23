توافد المئات على عزاء رجل الأعمال ياسين عجلان.. وحضور القارئ الشهير ممدوح عامر

البحيرة - ناصر جودة

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، لعزاء رجل الأعمال ياسين عجلان، الذى لقى مصرعه أمس الإثنين فى حادث سير، حيث أحيا القارئ الكبير ممدوح عامر العزاء المقام بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

توافد المئات من أهالى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على منزل رجل الأعمال ياسين عجلان، الذى لقى مصرعه أمس فى حادث سير بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، لتقديم واجب العزاء، بعد تشييع جنازة رجل الأعمال ودفنه بمقابر الأسرة.

وحرص عدد من قيادات ورموز محافظة البحيرة ورجال الأعمال على تقديم العزاء، كما شارك فى تشييع الجنازة أمس النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن مدينة رشيد - صهر المتوفى- والنائب البرلمانى السابق ابراهيم عجلان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقام المئات من أهالى رشيد بتشييع جنازة رجل الأعمال والصلاة على جثمانه بمسجد زغلول ودفنه بمقابر الأسرة فور وصول الجثمان من مستشفى وادى النطرون.

وكان رجل الأعمال ياسين عجلان لقى مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من كوبري بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بوادى النطرون وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا وشقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، مصطفى عبد الحميد نصر، 28 عامًا"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .