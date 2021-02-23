تعرف على لقاء محافظ جنوب سيناء بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

جنوب سيناء ياسر عامر

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة وعدد من القيادات الأمنية.

بدأ اللقاء بترحيب المحافظ بالحضور كما بعث برقية شكر للنواب السابقين لما بذلوه من جهد طوال الفترة السابقة، وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو وضع منهاج عمل وخارطة طريق للتنسيق من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين فى كافة أرجاء المحافظة، وأضاف أنه كمحافظ يتقبل النقد البناء من أجل توفير أعظم استفادة للمواطن.

أكد فودة على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والنيابية وكافة الأجهزة المعاونة وكذلك تفعيل دور مكتب الإتصال الذى يعد حلقة الوصل مابين النواب وما يحملونه من مطالب المواطنين وبين القيادات التنفيذية بالمحافظة كما أكد على أهمية دعوة النواب للمشاركة فى كافة المناسبات والفعاليات التى تقيمها المحافظة.

وأثنى النواب على حديث المحافظ وأكدوا على شكرهم له وأنهم يعتبرونه رب العائلة لكافة ابناء المحافظة، مؤكدين على قيامهم بدورهم الوطنى تجاه المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يكون الجميع يداً واحدة خاصة من خلال متابعة الوزارات المعنية كل فى موقعة حيال مطالب الجماهير وكذا المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التى تتطلب ضرورة ملحة لإنهائها ومنها على سبيل المثال قصر ثقافة طور سيناء مستشفى الطور العام ومدارس التمريض ووضع ضوابط جديدة للوحدات السكنية لزيادة قاعدة المستفيدين وغيرها من الموضوعات الحيوية.

كما أكد النواب على أن هذا اللقاء يعد ميثاق شرف لتوحيد الجهود للنهوض بالمحافظة إلى أرقى المستويات فضلاً على تحقيق كافة مطالب المواطنين العامة فى ظل تطبيق القانون ووصول كافة الخدمات إلى أقصى نقطة خاصة قرى ووديان المحافظة.