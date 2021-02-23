تعرف على جهود الحكومة فى علاج المواطنين على نفقة الدولة.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

تحتل الخدمات الصحية أولوية قصوى لدى الحكومة، خاصة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ويستحوذ العلاج على نفقة الدولة على حصة من إجمالى المبالغ المرصودة للقطاع الصحى سنويا.

ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف تطور إحصاءات الخدمات الصحية بنهاية عام 2019، وقدر إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بنحو 3.625 مليون مريض بتكلفة بلغت 10.375 مليار جنيه عام 2019، مقابل 2.632 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4% في تكاليف العلاج.



تكلفة العلاج على نفقة الدولة

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019، مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبتها 5.6%، وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق، كما بلغ إجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات 92599 سريراً عام 2019 مقابل 95683 سريراً عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.2%.

وسجل إجمالى عدد الأطباء 116314 طبيباً "بشريين/ أسنان" عام 2019، مقابل 113305 طبيباً عام 2018 زيادة بلغت نسبتها 2.7، كما بلغ إجمالى عدد هيئة التمريض 205183 ممرضاً عام 2019 مقابل 196686 ممرضاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%.

وارتفع إجمالى عدد المنتفعين بالتأمين الصحى ليسجل 56.883 مليون عام 2019، مقابل 55.581 مليون منتفعاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، كما بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزاً عام 2019 مقابل 1464 عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.6%.



عدد الأسرة عام 2019

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019، مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبتها 2.3%، كما بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35745 سريراً عام 2019 مقابل 35320 سريراً عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.2%، وسجل إجمالي عدد الاطباء 31401 طبيباً "بشريين/ اسنان" عام 2019 مقابل 30733 طبيباً "بشريين/ اسنان" عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%، وأصبح إجمالي عدد هيئة التمريض 22269 ممرضاً عام 2019، مقابل 22766 ممرضاً عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.2%.