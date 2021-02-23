اليوم السابع
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"تضامن دمياط" تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:59 م
"تضامن دمياط" تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة اجتماع لاختيار الأم المثالية
دمياط _ معتز الشربينى

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ترأس اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط، انعقاد اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، والتى تضم حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، النائبة إيفلين متى عن مجلس النواب، والنائب محمد أبو حجازى، عن مجلس الشيوخ، والدكتور السيد السايح الأستاذ بجامعة دمياط، وأسامة حفيلة، ممثلاً للقطاع الخاص، وعن المجتمع المدنى، عماد عوض، وإبراهيم عيسى، أسعاد شومان، وياسمين جوهر عن المكتب الإقليمى للسكان، ومروة نبيل عن المجلس القومى للمرأة، وفادى جرجس ممثلاً لقصر ثقافة دمياط، وياسر الرفاعى عن مركز المعلومات بالمحافظة.

 

وقامت إلهام جدارة، مدير إدارة الأسرة والطفولة بعرض الملفات المقدمة للأمهات المرشحات، وكذلك سيرهن الذاتية، والشروط التى قررتها الوزارة فى هذا الخصوص.

 

واستعرضت اللجنة ما سبق حيث وقع الاختيار على الأمهات المثالية لهذا العام على مستوى المحافظة، على أن يتم الإعلان عن الأسماء فى وقت لاحق بعد اعتماد النتائج من الوزارة.

 

ومن جانبه، تقدم حسام عبد الغفار، بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء لجنة الاختيار على مشاركتهم فى هذه المناسبة السنوية التى تقيمها المديرية، متمنياً كل التوفيق والنجاح فى أداء رسالتهم المجتمعية، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


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