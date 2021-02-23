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تسجيل 8489 إصابة و548 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:29 م
تسجيل 8489 إصابة و548 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 8489 إصابة و548 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8489، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4134639 حالة.

 

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 20 فبراير 10406 حالات، وفي 21 فبراير 9834، وفي 22 فبراير 10641.

 

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت خلال اليوم الماضي 548 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121305 وفيات.

 


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