اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:32 م
خالد صلاح
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تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة فى تونس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:48 م
تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة فى تونس كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 229 ألفًا و781 حالة، كما تم تسجيل 32 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 7 آلاف و843 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم شفاء 797 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 100 ألف و50 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 273 حالة، إلى جانب 109 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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