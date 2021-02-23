اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:46 م
تسجيل 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل لقاح كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات البرازيلية بدء إنتاج لقاح استرازينيكا في أبريل المقبل، وفقا لتصريحات نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز المملوكة للدولة ومقرها العاصمة ريو دي جانيرو حسبما نقلت Business Standard أمس الإثنين.

 

وقال نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز إن بلاده تطمح أن يكون اللقاح المستخدم محلي الصنع بنسبة 100% قبل نهاية 2021 رغبة في تقليل الإعتماد علي المنتجين الأجانب في ظل الاحتياج العالمي الكبير من اللقاح.

 

 


البرازيل

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة