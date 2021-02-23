تسجيل 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات البرازيلية بدء إنتاج لقاح استرازينيكا في أبريل المقبل، وفقا لتصريحات نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز المملوكة للدولة ومقرها العاصمة ريو دي جانيرو حسبما نقلت Business Standard أمس الإثنين.

وقال نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز إن بلاده تطمح أن يكون اللقاح المستخدم محلي الصنع بنسبة 100% قبل نهاية 2021 رغبة في تقليل الإعتماد علي المنتجين الأجانب في ظل الاحتياج العالمي الكبير من اللقاح.