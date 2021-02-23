اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهاجم إجباره على تقديم سجلاته المالية: ذو دوافع سياسى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:25 ص
ترامب يهاجم إجباره على تقديم سجلاته المالية: ذو دوافع سياسى ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفا التحقيق بأنه ذو دوافع سياسي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار ما وصفه بحملة التصيد ضده، متعهدا بمواصلة معركته.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن ما يجري  لم يحدث أبدا لرئيس من قبل، موضحا أن كل ما يحصل هو بإيعاز من الديمقراطيين حيث أن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليها الحاكم الديمقراطي أندرو كومو، واصفا إياه بالعدو.

 

 


ترامب

أمريكا

الرئيس الامريكى السابق

المحكمه العليا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة