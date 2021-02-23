ترامب يهاجم إجباره على تقديم سجلاته المالية: ذو دوافع سياسى

كتب أحمد عرفة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفا التحقيق بأنه ذو دوافع سياسي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار ما وصفه بحملة التصيد ضده، متعهدا بمواصلة معركته.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن ما يجري لم يحدث أبدا لرئيس من قبل، موضحا أن كل ما يحصل هو بإيعاز من الديمقراطيين حيث أن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليها الحاكم الديمقراطي أندرو كومو، واصفا إياه بالعدو.