تحليل HbA1c يكشف عن متوسط مستوى السكر فى الدم خلال 3 شهور

كتبت هند عادل

يحتاج مرضى السكر إلى إجراء فحوصات دورية للكشف عن معدل السكر في الدم وذلك للسيطرة على مستوياته وتفادى المضاعفات التي قد تحدث نتيجة ارتفاعه بالدم لفترات طويلة، وأحد التحاليل الهامة هو تحليل السكر التراكمى HbA1c أو اختبار الهيموجلوبين A1c للكشف عن متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

ووفقا لتقرير لموقع webmed يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى هذا الاختبار بانتظام لمعرفة ما إذا كانت مستوياتهم تبقى ضمن النطاق ويمكنه معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تعديل أدوية مرض السكري الخاصة بك، ويستخدم اختبار A1c أيضًا لتشخيص مرض السكري.

ما هو الهيموجلوبين؟



الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يعطي الدم لونه الأحمر ، ومهمته نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

كيف يعمل الاختبار



يسمى السكر في دمك الجلوكوز عندما يتراكم الجلوكوز في الدم ، فإنه يرتبط بالهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء يقيس اختبار A1c مقدار الجلوكوز المرتبط، تعيش خلايا الدم الحمراء لمدة 3 أشهر تقريبًا ، لذا يُظهر الاختبار متوسط ​​مستوى الجلوكوز في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذا كانت مستويات الجلوكوز لديك مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة ، فسيكون اختبار الهيموجلوبين A1c أعلى.

ما هو اختبار الهيموجلوبين A1c الطبيعي؟



بالنسبة للأشخاص غير المصابين بداء السكري ، يتراوح المعدل الطبيعي لمستوى الهيموجلوبين A1c بين 4٪ و 5.6٪، مستويات الهيموجلوبين A1c بين 5.7٪ و 6.4٪ تعني أن لديك فرصة أكبر للإصابة بمرض السكر. تشير المستويات 6.5٪ أو أعلى إلى أنك مصاب بداء السكري.

عادةً ما يكون مستوى A1c المستهدف لمرضى السكري أقل من 7٪ كلما ارتفع مستوى الهيموجلوبين A1c ، زاد خطر إصابتك بمضاعفات مرتبطة بمرض السكري، يمكن أن يؤدي الجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية إلى خفض مستوياتك.

يجب أن يخضع مرضى السكري لاختبار A1c كل 3 أشهر للتأكد من أن نسبة السكر في الدم لديهم في النطاق المستهدف إذا كان مرض السكري لديك تحت السيطرة الجيدة ، فقد تتمكن من الانتظار لفترة أطول بين اختبارات الدم لكن الخبراء يوصون بالتحقق مرتين على الأقل في السنة.

قد يحصل الأشخاص المصابون بأمراض تؤثر على الهيموجلوبين ، مثل فقر الدم ، على نتائج مضللة من خلال هذا الاختبار تشمل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نتائج الهيموجلوبين A1c المكملات الغذائية مثل الفيتامينات C و E ومستويات الكوليسترول المرتفعة قد تؤثر أمراض الكلى والكبد أيضًا على الاختبار.