تحصين 877 ألف رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور .. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد اسفرت عن تحصين (877,508) طائر خلال يناير 2021.

وأضاف التقرير، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلــــغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها (1077) مزرعة خلال نفس الفترة ، وبلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 3497) تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (3,407,010) طائر .

وذلك فى إطار الجهود التى يتم بذلها من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أنه يتم تطبيق الامان الحيوى بالمزارع ، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الامــــان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها ، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض ، تنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن ، ومعاينات المزارع كمحجر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

وأوضح التقرير ، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل ، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الامراض بين المزارع ، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات ، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية ،و جرعة منشطة ) قبل تسويقها .

ويتم تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم ، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات ، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.