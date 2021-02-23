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تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب فتاة فى بنها

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:22 م
تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب فتاة فى بنها حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها برئاسة المستشار محمد حجازى رئيس المحكمة، تجديد حبس المتهمين باغتصاب فتاه ، بناءًا على طلب الدفاع للإطلاع على القضية، واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي في الواقعة بعد الكشف على المجني عليها. 

واعترف المتهمون الأربعة "ه.أ"، "م.م"، "أ.م"، و"م. ع"، بقيامهم بارتكاب الواقعة، حيث استدرج المتهم الأول الفتاة بحجة تنظيف شقة والدته، ثم قام بالإتصال بهم واصطحبوا الفتاة إلى منطقة زراعية وتناوبوا اغتصابها.

كان اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالى بعثورهم على فتاة "21 عاما"، فى حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمة لقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

وانتقل على الفور اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية قام أحدهم باستدراجها عبر الاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيفها.

وتوجه الجانى بسيارة يقودها لإحضار المجنى عليها وفى الطريق اتصل بثلاثة من أصدقائه ثم انحرف بالسيارة إلى منطقة زراعية بقرية ورورة، وما أن حضر باقى المتهمين قاموا باغتصابها بوحشية وتركوها فى حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالى ونقلوها للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأمرت والنيابة بحبس المتهمين وعرض المجنى عليها على الطب الشرعي.


اخبار القليوبية

اغتصاب فتاة

قاضى المعارضات ببنها

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مركز شرطة بنها

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